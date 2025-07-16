Вембаньяма – безоговорочный фаворит на звание лучшего защитника НБА в сезоне-2025/26. На его конкурентов дают коэффициенты от 12.00

Виктор Вембаньяма станет лучшим оборонительным игроком НБА в следующем сезоне, считают букмекеры.

Игрок «Сан-Антонио» котируется подавляющим фаворитом на приз лучшему защитнику регулярного чемпионата за 1.63. Его главные конкуренты – Эван Мобли (12.30) и Чет Холмгрен (14.60).

Вембаньяма шел явным фаворитом на звание лучшего оборонительного игрока в минувшем сезоне за 1.05, но получил травму в феврале и не смог доиграть чемпионат. Защитником года стал Мобли из «Кливленда».

Новый сезон НБА начнется 21 октября.

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