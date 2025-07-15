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Виктор Вембаньяма: «Сан-Антонио» не нужно разрушать молодой костяк ради суперзвезды, это редко срабатывает»

Центровой «Сперс» считает, что не следует гнаться за громкими именами.

«Сан-Антонио» не нужно разрушать молодой костяк ради суперзвезды, это редко срабатывает. «Сперс» же известны умением построения составов без привлечения большого количества звезд. Я хочу, чтобы мы были сбалансированной командой.

Честно говоря, я не задумывался о продлении или сумме контракта. Знаю, не все в НБА к этому стремятся, но моя мечта – остаться в одной команде на всю карьеру», – сказал Вембаньяма.

В это межсезонье «Сан-Антонио» фигурировал в качестве возможного нового клуба Кевина Дюрэнта, но тот в итоге перешел в «Хьюстон».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: L’Equipe
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