Адриатическая лига поменяет формат и добавит «Клуж» и «Вену» к составу участников, «Хапоэль» не сыграет в турнире
Адриатическую лигу ждут изменения.
Количество участников турнира возрастет до 18. Новичками станут румынский «Клуж» и австрийская «Вена». Обе команды впервые сыграют в лиге.
Участники будут поделены на 2 группы по 9 команд.
«Хапоэль Тель-Авив», который рассматривал вариант с присоединением к лиге, не будет представлен на соревновании.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Mozzart Sport
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