Адриатическая лига поменяет формат и добавит «Клуж» и «Вену» к составу участников, «Хапоэль» не сыграет в турнире

Адриатическую лигу ждут изменения.

Количество участников турнира возрастет до 18. Новичками станут румынский «Клуж » и австрийская «Вена». Обе команды впервые сыграют в лиге.

Участники будут поделены на 2 группы по 9 команд.

«Хапоэль Тель-Авив », который рассматривал вариант с присоединением к лиге, не будет представлен на соревновании.