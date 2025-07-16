Лоренцо Браун, скорее всего, пропустит Евробаскет-2025

Сборная Испании лишилась важного компонента.

На Евробаскет-2025, скорее всего, не приедет защитник Лоренцо Браун, сыгравший важную роль в завоевании главного трофея в 2022 году.

Отсутствие игрока вызвано небаскетбольными причинами. 34-летний защитник, скорее всего, завершит выступление за национальную команду, ограничившееся, кроме Евробаскета, Олимпиадой в Париже.

Браун провел последний сезон в «Панатинаикосе», набирая 6,3 очка, 2 подбора и 2,7 передачи в Евролиге, и перешел в «Милан».