Центровой Девин Букер присоединился к «Милану»

Американский баскетболист продолжит карьеру в итальянском клубе.

«Милан » объявил о подписании многолетнего соглашения с Девином Букером (34 года, 205 см).

Последние два года центровой провел в составе «Баварии». В прошедшем сезоне средние показатели Букера составляли 14,9 очка, 4,7 подбора и 1,6 передачи за 26 минут в 28 матчах.