Центровой Девин Букер присоединился к «Милану»
Американский баскетболист продолжит карьеру в итальянском клубе.
«Милан» объявил о подписании многолетнего соглашения с Девином Букером (34 года, 205 см).
Последние два года центровой провел в составе «Баварии». В прошедшем сезоне средние показатели Букера составляли 14,9 очка, 4,7 подбора и 1,6 передачи за 26 минут в 28 матчах.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Милана»
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