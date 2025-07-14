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Тристан Вукчевич выбрал сборную Сербии из 4 вариантов

Тристан Вукчевич определился с национальной командой.

Центровой «Вашингтона» имел 4 варианта для участия в международных турнирах: Италию (страна рождения), Швецию (родина матери), Грецию (страна, где он вырос) и Сербию (родина отца Душана Вукчевича).

22-летний баскетболист выбрал Сербию, несмотря на огромную конкуренцию в передней линии сборной (Йокич, Милутинов, Петрушев, Йович, Смаилагич, Плавшич).

Вукчевич некоторое время склонялся в сторону Греции и разговаривал об этом с Яннисом Адетокумбо, однако на его решение повлияла строгая позиция сербского деда.

Сообщается, что 15 июля игрок вылетит в Белград, где будет тренироваться с Николой Йокичем и Богданом Богдановичем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gazzetta
logoАлен Смаилагич
logoУрош Плавшич
logoНикола Милутинов
logoТристан Вукчевич
logoЕвробаскет-2025
logoсборная Сербии
logoНикола Йокич
logoБогдан Богданович
logoЯннис Адетокумбо
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