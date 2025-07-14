Тристан Вукчевич выбрал сборную Сербии из 4 вариантов

Тристан Вукчевич определился с национальной командой.

Центровой «Вашингтона» имел 4 варианта для участия в международных турнирах: Италию (страна рождения), Швецию (родина матери), Грецию (страна, где он вырос) и Сербию (родина отца Душана Вукчевича).

22-летний баскетболист выбрал Сербию, несмотря на огромную конкуренцию в передней линии сборной (Йокич, Милутинов , Петрушев, Йович, Смаилагич , Плавшич).

Вукчевич некоторое время склонялся в сторону Греции и разговаривал об этом с Яннисом Адетокумбо , однако на его решение повлияла строгая позиция сербского деда.

Сообщается, что 15 июля игрок вылетит в Белград, где будет тренироваться с Николой Йокичем и Богданом Богдановичем .