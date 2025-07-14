Тристан Вукчевич выбрал сборную Сербии из 4 вариантов
Тристан Вукчевич определился с национальной командой.
Центровой «Вашингтона» имел 4 варианта для участия в международных турнирах: Италию (страна рождения), Швецию (родина матери), Грецию (страна, где он вырос) и Сербию (родина отца Душана Вукчевича).
22-летний баскетболист выбрал Сербию, несмотря на огромную конкуренцию в передней линии сборной (Йокич, Милутинов, Петрушев, Йович, Смаилагич, Плавшич).
Вукчевич некоторое время склонялся в сторону Греции и разговаривал об этом с Яннисом Адетокумбо, однако на его решение повлияла строгая позиция сербского деда.
Сообщается, что 15 июля игрок вылетит в Белград, где будет тренироваться с Николой Йокичем и Богданом Богдановичем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gazzetta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости