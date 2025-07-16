Василие Мицич перейдет в «Хапоэль Тель-Авив» (Eurohoops)

Ситуация с Василие Мицичем получила развитие.

По информации Eurohoops, победителем в борьбе за сербского защитника стал «Хапоэль Тель-Авив », дебютирующий в Евролиге в следующем сезоне.

Клуб соревновался с «Реалом» и «Олимпиакосом».

Вечером 15 июля владелец «Хапоэля» Офер Яннай написал, что еще не отправил Мицичу финальное предложение, но планирует беседу и рассчитывает на успех.