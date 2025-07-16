Василие Мицич перейдет в «Хапоэль Тель-Авив» (Eurohoops)
Ситуация с Василие Мицичем получила развитие.
По информации Eurohoops, победителем в борьбе за сербского защитника стал «Хапоэль Тель-Авив», дебютирующий в Евролиге в следующем сезоне.
Клуб соревновался с «Реалом» и «Олимпиакосом».
Вечером 15 июля владелец «Хапоэля» Офер Яннай написал, что еще не отправил Мицичу финальное предложение, но планирует беседу и рассчитывает на успех.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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