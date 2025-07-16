Маржон Боучэмп и Тайлер Колек набрали 50 очков на двоих и обеспечили победу «Никс» над «Нетс»

«Нью-Йорк» обыграл «Бруклин» в Летней лиге (97:93).

В составе победителей отличились форвард Маржон Боучэмп (24-й номер драфта-2022), и защитник Тайлер Колек (34-й номер драфта-2024).

В активе Боучэмпа 25 очков (7 из 17 с игры, 2 из 9 из-за дуги, 9 из 9 с линии), 5 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

На счету Колека также 25 очков (7 из 17 с игры, 5 из 12 из-за дуги, 6 из 6 с линии), 2 подбора, 4 передачи и 4 перехвата.