26 очков и 7 перехватов Джакобе Уолтера помогли «Торонто» обыграть «Денвер»

Джакобе Уолтер провел яркий матч в Летней лиге.

20-летний защитник «Рэпторс» помог своей команде обыграть «Наггетс» (101:97). Уолтер был выбран 19-м на драфте-2024.

На его счету в матче 26 очков при 8 точных из 16 бросков с игры, 4 из 11 трехочковых и 6 из 7 штрафных. Уолтер также сделал 4 подбора, 7 перехватов и 1 блок-шот.