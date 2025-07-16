26 очков и 7 перехватов Джакобе Уолтера помогли «Торонто» обыграть «Денвер»
Джакобе Уолтер провел яркий матч в Летней лиге.
20-летний защитник «Рэпторс» помог своей команде обыграть «Наггетс» (101:97). Уолтер был выбран 19-м на драфте-2024.
На его счету в матче 26 очков при 8 точных из 16 бросков с игры, 4 из 11 трехочковых и 6 из 7 штрафных. Уолтер также сделал 4 подбора, 7 перехватов и 1 блок-шот.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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