Ян Ханьсэнь набрал 15 очков, реализовав 3 из 6 трехочковых против «Пеликанс»

Ян Ханьсэнь продолжает хорошо выступать в Летней лиге.

В победной игре с «Новым Орлеаном » (93:87) 20-летний китайский центровой «Портленда » (16-й номер драфта-2025) набрал 15 очков, 3 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота, реализовав 6 из 13 бросков с игры и 3 из 6 трехочковых.