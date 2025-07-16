Летняя лига в Лас-Вегасе. «Бруклин» уступил «Нью-Йорку», «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» и другие результаты
«Нетс» уступили «Никс». Егор Демин не выходил на площадку в первом матче бэк-ту-бэк.
3-й номер драфта Ви Джей Эджкомб набрал 15 очков и 6 подборов, «Сиксерс» обыграли «Уизардс».
Лас-Вегас
Детройт – Миннесота – 73:89 (23:21, 8:18, 26:21, 16:29)
ДЕТРОЙТ: Холланд (22 + 6 подборов), Смит (16 + 6 подборов), Ланьер (12), Дженкинс (11 + 7 передач), Клинтман (6 + 12 подборов)
МИННЕСОТА: Шэннон (24 + 5 подборов), Миллеро (20 + 8 подборов), Диллингэм (16), Бэйли (11 + 5 подборов)
15 июля. 23.30
Нью-Йорк – Бруклин – 97:93 (24:21, 17:18, 28:21, 28:33)
НЬЮ-ЙОРК: Боучэмп (25 + 5 подборов), Колек (25), Уотсон (12)
БРУКЛИН: Тимме (24 + 10 подборов), Дэниэлс (16 + 9 подборов), Оливари (16), Сараф (11)
16 июля. 1.00
Орландо – Оклахома – 75:92 (15:17, 19:25, 27:31, 14:19)
ОРЛАНДО: Томпсон (16), Мур (14 + 10 подборов), Сантос (11), Дэвис (10), Лабиссьер (10)
ОКЛАХОМА: Митчелл (27 + 7 подборов), Карлсон (23 + 7 подборов), Леонс (10 + 5 подборов)
16 июля. 1.30
Денвер – Торонто – 25:21 (25:21, 19:18, 18:34, 35:28)
ДЕНВЕР: Джонс (20 + 7 подборов), Бэйтс (14), Джонс (13), Бикмен (11 + 7 подборов), Холмс (10 + 11 подборов)
ТОРОНТО: Уолтер (26 + 7 перехватов), Лоусон (19 + 7 подборов), Шед (15 + 8 передач), Мюррэй-Бойлс (10)
16 июля. 3.00
Вашингтон – Филадельфия – 58:74 (13:7, 17:26, 17:20, 11:21)
ВАШИНГТОН: Джонсон (20 + 5 подборов), Уоткинс (10 + 5 подборов + 7 перехватов)
ФИЛАДЕЛЬФИЯ: Эдвардс (17 + 8 подборов), Эджкомб (15 + 6 подборов), Брум (14 + 10 подборов), Алума (12 + 5 подборов), Адем Бона (9 + 8 подборов)
16 июля. 3.30
Новый Орлеан – Портленд – 87:93 (11:19, 23:24, 28:15, 25:35)
НОВЫЙ ОРЛЕАН: Ривз (18), Куин (17 + 10 подборов), Брукс (16 + 5 подборов), Фирс (14)
ПОРТЛЕНД: Руперт (24), Кэртон (20 + 5 подборов + 5 передач), Лав (17 + 12 подборов + 5 передач), Ян (15)
16 июля. 5.00
Мемфис – Голден Стэйт – 84:96 (23:14, 20:29, 21:25, 20:28)
МЕМФИС: Спенсер (23), Машак (15 + 5 подборов), Джексон (13 + 8 подборов + 6 передач)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Роу (14 + 6 подборов), Ричард (12), Шэкелфорд (12), Манон (11)
16 июля. 5.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.