  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Летняя лига в Лас-Вегасе. «Бруклин» уступил «Нью-Йорку», «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» и другие результаты
19

Летняя лига в Лас-Вегасе. «Бруклин» уступил «Нью-Йорку», «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» и другие результаты

Сегодня продолжилась Летняя лига НБА в Лас-Вегасе.

«Нетс» уступили «Никс». Егор Демин не выходил на площадку в первом матче бэк-ту-бэк.

3-й номер драфта Ви Джей Эджкомб набрал 15 очков и 6 подборов, «Сиксерс» обыграли «Уизардс».

Летняя лига НБА

Лас-Вегас

Детройт – Миннесота – 73:89 (23:21, 8:18, 26:21, 16:29)

ДЕТРОЙТ: Холланд (22 + 6 подборов), Смит (16 + 6 подборов), Ланьер (12), Дженкинс (11 + 7 передач), Клинтман (6 + 12 подборов)

МИННЕСОТА: Шэннон (24 + 5 подборов), Миллеро (20 + 8 подборов), Диллингэм (16), Бэйли (11 + 5 подборов)

15 июля. 23.30

Нью-Йорк – Бруклин – 97:93 (24:21, 17:18, 28:21, 28:33)

НЬЮ-ЙОРК: Боучэмп (25 + 5 подборов), Колек (25), Уотсон (12)

БРУКЛИН: Тимме (24 + 10 подборов), Дэниэлс (16 + 9 подборов), Оливари (16), Сараф (11)

16 июля. 1.00

Орландо – Оклахома – 75:92 (15:17, 19:25, 27:31, 14:19)

ОРЛАНДО: Томпсон (16), Мур (14 + 10 подборов), Сантос (11), Дэвис (10), Лабиссьер (10)

ОКЛАХОМА: Митчелл (27 + 7 подборов), Карлсон (23 + 7 подборов), Леонс (10 + 5 подборов)

16 июля. 1.30

Денвер – Торонто – 25:21 (25:21, 19:18, 18:34, 35:28)

ДЕНВЕР: Джонс (20 + 7 подборов), Бэйтс (14), Джонс (13), Бикмен (11 + 7 подборов), Холмс (10 + 11 подборов)

ТОРОНТО: Уолтер (26 + 7 перехватов), Лоусон (19 + 7 подборов), Шед (15 + 8 передач), Мюррэй-Бойлс (10)

16 июля. 3.00

Вашингтон – Филадельфия – 58:74 (13:7, 17:26, 17:20, 11:21)

ВАШИНГТОН: Джонсон (20 + 5 подборов), Уоткинс (10 + 5 подборов + 7 перехватов)

ФИЛАДЕЛЬФИЯ: Эдвардс (17 + 8 подборов), Эджкомб (15 + 6 подборов), Брум (14 + 10 подборов), Алума (12 + 5 подборов), Адем Бона (9 + 8 подборов)

16 июля. 3.30

Новый Орлеан – Портленд – 87:93 (11:19, 23:24, 28:15, 25:35)

НОВЫЙ ОРЛЕАН: Ривз (18), Куин (17 + 10 подборов), Брукс (16 + 5 подборов), Фирс (14)

ПОРТЛЕНД: Руперт (24), Кэртон (20 + 5 подборов + 5 передач), Лав (17 + 12 подборов + 5 передач), Ян (15)

16 июля. 5.00

Мемфис – Голден Стэйт – 84:96 (23:14, 20:29, 21:25, 20:28)

МЕМФИС: Спенсер (23), Машак (15 + 5 подборов), Джексон (13 + 8 подборов + 6 передач)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Роу (14 + 6 подборов), Ричард (12), Шэкелфорд (12), Манон (11)

16 июля. 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Летняя лига НБА
результаты
logoОрландо
logoМемфис
logoФиладельфия
logoОклахома-Сити
logoТоронто
logoБруклин
logoВашингтон
logoНовый Орлеан
logoМиннесота
logoПортленд
logoНью-Йорк
logoГолден Стэйт
logoДетройт
logoДенвер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бросок с разворота под сирену Райли Миникса принес «Сан-Антонио» победу в овертайме игры Летней лиги против «Юты»
115 июля, 06:45Видео
Юки Кавамура отдал 10 передач и набрал 15 очков в матче Летней лиги против «Индианы»
1715 июля, 06:17Видео
Джонни Ферфи с оттяжкой вколотил через Ноа Эссанга
415 июля, 05:57Видео
Главные новости
«Наилучший для нас вариант усиления на внутреннем рынке». Игорь Вольхин перешел в «Автодор» на правах аренды
24 минуты назадФото
«Майами» и «Голден Стэйт» предлагали Брэдли Билу только минимальный контракт
10сегодня, 14:33
Егор Демин: «Когда видят мое высокое ведение, сразу начинается прессинг»
5сегодня, 14:20
Калеб Хьюстан подпишет однолетний контракт с «Атлантой»
2сегодня, 13:29
Василие Мицич получил долю в «Хапоэле» за переход в клуб
5сегодня, 11:14
«Зенит» объявил о подписании Дмитрия Узинского
5сегодня, 10:16Фото
Шэй Гилджес-Александер стал лучшим спортсменом года среди мужчин по версии ESPY
4сегодня, 09:49
«Енисей» подписал американского разыгрывающего Мэтта Коулмэна
сегодня, 09:35Фото
Регулярный сезон Евролиги стартует 30 сентября и закончится 17 апреля
сегодня, 09:12
«Лейкерс» используют драфт-пик 2031 или 2032 года только в обмене суперзвезды
35сегодня, 08:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Петким Спор» сообщил о подписании Стэнли Уиттакера
сегодня, 14:42Фото
58-й номер драфта-2025 НБА Салиу Ньянг присоединился к «Виртусу»
2сегодня, 11:41Фото
«Маккаби Тель-Авив» расстался с Леви Рэндольфом
сегодня, 11:33Фото
Тревион Уильямс перешел из «Маккаби» в «Бахчешехир»
сегодня, 11:25Фото
ФИБА объявила участников Межконтинентального кубка-2025
сегодня, 10:50Фото
Джастин Андерсон перешел в «Дубай»
1сегодня, 10:25Фото
Дарио Брисуэла продлил контракт с «Барселоной» до 2028 года
сегодня, 10:11Фото
ЧЕ-2025. Юноши (U20). 1/4 финала. Испания сыграет с Сербией, Литва встретится со Словенией и другие матчи
сегодня, 06:55
Артем Комолов официально перешел в МБА-МАИ
сегодня, 08:46Фото
Маркус Кин вернулся в «Страсбур»
сегодня, 06:14Фото