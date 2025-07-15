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«Юта» видит Лаури Маркканена ключевым игроком будущего костяка команды

«Джаз» не собираются расставаться с финским форвардом.

По информации Тима Макмэхона из ESPN, «Юта» абсолютно не заинтересована в обмене Лаури Маркканена в ближайшее время и рассматривает его как ключевого игрока будущего состава.

Сообщается, что прошлым летом «Джаз» все же выслушивали предложения по Маркканену, но ни одно из них не заинтересовало CEO Дэнни Эйнджа и генерального менеджера Джастина Заника настолько, чтобы согласиться на сделку.

Контракт 28-летнего форварда действует еще четыре года, за которые игрок заработает 195,8 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Маркканен из-за травм сыграл лишь в 47 матчах, набирая в среднем 19 очков, 5,9 подбора и 1,5 передачи за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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