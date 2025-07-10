  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тим Макмэн: «Джон Коллинз был слишком продуктивен. Сложно припомнить все травмы, которые «Юта» придумывала, чтобы не выпускать его на площадку»
3

Тим Макмэн: «Джон Коллинз был слишком продуктивен. Сложно припомнить все травмы, которые «Юта» придумывала, чтобы не выпускать его на площадку»

Тим Макмэн порассуждал о причинах обмена Джона Коллинза.

Форвард (27 лет) перешел в «Клипперс» в результате трехстороннего обмена. Перестраивающаяся «Юта» смогла заполучить только 1 драфт-пик 2-го раунда ограниченной ценности за игрока (и контракты Кевина Лава и Кайла Андерсона).

«Он был слишком продуктивен в прошлом сезоне. Сложно припомнить все травмы, которые им пришлось выдумывать, чтобы не выпускать его на площадку. Они сумели ограничить его 40 матчами.

Но он принял участие в более 70% их побед. Они мало побеждали в целом, но слишком часто с Коллинзом в составе, так что это стало причиной», – заявил инсайдер ESPN.

«Юта» закончила регулярный сезон с показателями 17-65. Коллинз набирал 19 очков, 8,2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в среднем за 30,5 минуты, реализуя 52,7% бросков с игры и 30,9% из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Hoop Collective, соцсети APHoops
logoНБА
Тим Макмэн
logoДжон Коллинз
logoЮта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лучший тренер и менеджер НБА сезона-1983/84 Фрэнк Лейден умер в возрасте 93 лет
сегодня, 05:15
Летняя лига в Солт-Лейк-Сити. «Оклахома» уступила «Юте», 26 очков Минтца помогли «Филадельфии» справиться с «Мемфисом»
1вчера, 04:30
Журналист Тим Макмэн: «Нетс» не готовы много платить Кэму Томасу»
78 июля, 16:34
Главные новости
Летняя лига в Лас-Вегасе. «Бруклин» Егора Демина сыграет с «Оклахомой», «Даллас» Купера Флэгга встретится с «Лейкерс» Бронни Джеймса и другие матчи
83 минуты назад
Женская НБА. «Лос-Анджелес» примет «Миннесоту», «Вашингтон» встретится с «Лас-Вегасом»
3 минуты назад
«Фенербахче» официально подтвердил новый 3-летний контракт Тарика Биберовича
9 минут назадФото
«Вашингтон» подпишет новый двусторонний контракт с Тристаном Вукчевичем
138 минут назад
Даниила Касаткина подозревают в причастности к кибератакам с IP-адреса университета Пенсильвания Стэйт, когда он уже играл в России
4сегодня, 14:50
«Чикаго» не рассматривает возможность подписания контракта с Джошем Гидди с зарплатой в районе 30 миллионов долларов
15сегодня, 14:30
Яннис Адетокумбо о продолжении сотрудничества с «Бакс»: «Скорее всего. Посмотрим. Люблю Милуоки»
18сегодня, 13:10
«Зенит» официально продлил сотрудничество с Андреем Воронцевичем
сегодня, 12:36Фото
Андрей Кириленко: «Архитектура баскетбола меняется, на первый план выходит агрессия не как эмоциональное состояние, а как образ мышления игрока»
9сегодня, 12:30
Главный тренер «Санз» Джордан Отт: «Динамика, габариты и защита кольца от Хамана Малуача чувствуются каждую секунду на площадке»
7сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/4 финала. Франция разгромила Италию, Сербия встретится с Испанией и другие матчи
8 минут назадLive
Делл Карри присоединится к трансляциям НБА на Amazon Prime в качестве аналитика
23 минуты назад
«Хапоэль Тель-Авив» ведет переговоры с Лонни Уокером
сегодня, 15:59
Сотрудничество Чимези Мету с «Фенербахче» будет зависеть от результатов медосмотра
сегодня, 15:15
Анте Жижич официально присоединился к «Бешикташу»
сегодня, 11:21Фото
«Дубай» подписал разыгрывающего Маккинли Райта
2сегодня, 11:10Фото
Дензел Валентайн близок к переходу в «Венецию»
сегодня, 09:50
«Олимпиакос» официально подписал Костаса Адетокумбо
1сегодня, 09:05Фото
Лианджело Болл развелся с женой через 2 недели после объявления о ее беременности
15сегодня, 08:59
«Самара» рассталась с Виктором Кашиным и Владиславом Карповым
сегодня, 08:33Фото