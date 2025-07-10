Тим Макмэн: «Джон Коллинз был слишком продуктивен. Сложно припомнить все травмы, которые «Юта» придумывала, чтобы не выпускать его на площадку»

Тим Макмэн порассуждал о причинах обмена Джона Коллинза.

Форвард (27 лет) перешел в «Клипперс» в результате трехстороннего обмена. Перестраивающаяся «Юта» смогла заполучить только 1 драфт-пик 2-го раунда ограниченной ценности за игрока (и контракты Кевина Лава и Кайла Андерсона).

«Он был слишком продуктивен в прошлом сезоне. Сложно припомнить все травмы, которые им пришлось выдумывать, чтобы не выпускать его на площадку. Они сумели ограничить его 40 матчами.

Но он принял участие в более 70% их побед. Они мало побеждали в целом, но слишком часто с Коллинзом в составе, так что это стало причиной», – заявил инсайдер ESPN.

«Юта» закончила регулярный сезон с показателями 17-65. Коллинз набирал 19 очков, 8,2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот в среднем за 30,5 минуты, реализуя 52,7% бросков с игры и 30,9% из-за дуги.