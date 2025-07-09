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«Оклахома» и Чет Холмгрен подпишут максимальное продление контракта – 250 млн за пять лет

Чет Холмгрен продлит контракт с «Оклахомой».

«Тандер» и центровой Чет Холмгрен (23 года, 216 см) договорились о подписании максимального полностью гарантированного продления контракта новичка на пять.

Сумма контракта может достичь 250 миллионов долларов.

Пропустив три месяца во время прошедшего сезона, Холмгрен вернулся в феврале и помог «Оклахоме» завоевать титул чемпиона НБА. Бигмен сыграл 32 матча, набирая в среднем 15,0 очка, 8,0 подбора, 2,0 передачи и 2,2 блок-шота.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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