«Оклахома» и Чет Холмгрен подпишут максимальное продление контракта – 250 млн за пять лет

Чет Холмгрен продлит контракт с «Оклахомой».

«Тандер» и центровой Чет Холмгрен (23 года, 216 см) договорились о подписании максимального полностью гарантированного продления контракта новичка на пять.

Сумма контракта может достичь 250 миллионов долларов.

Пропустив три месяца во время прошедшего сезона, Холмгрен вернулся в феврале и помог «Оклахоме» завоевать титул чемпиона НБА . Бигмен сыграл 32 матча, набирая в среднем 15,0 очка, 8,0 подбора, 2,0 передачи и 2,2 блок-шота.