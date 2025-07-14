  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Име Удока: «Я закрывал Кевина Дюрэнта? Если он промахивался, вряд ли это было из-за того, что 195-сантиметровый парень пытался ему помешать»
2

Име Удока: «Я закрывал Кевина Дюрэнта? Если он промахивался, вряд ли это было из-за того, что 195-сантиметровый парень пытался ему помешать»

Удока вспомнил опыт встреч с Дюрэнтом во время игроцкой карьеры.

– Вы видели ролики, которые гуляют по соцсетям, где вы закрываете Кевина Дюрэнта?

– Я закрывал Кевина Дюрэнта? Нет, начнем с этого. Если он промахивался, вряд ли это было из-за того, что 195-сантиметровый парень пытался ему помешать.

Карьеры Име Удоки и Кевина Дюрэнта пересеклись в 2007-2011 годах. Тогда Удока выступал за «Сан-Антонио» и «Сакраменто», а Дюрэнт – за «Оклахому».

В следующем сезоне двукратный MVP финала НБА будет выступать под руководством Удоки в составе «Хьюстона».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoКевин Дюрэнт
logoОклахома-Сити
logoСакраменто
logoХьюстон
logoСан-Антонио
logoНБА
logoИме Удока
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Букер получил 145 млн, обогнал Шэя и стал №1 по средней зарплате. Только вот в НБА ее не считают
3812 июля, 08:20
Симоне Фонтеккьо: «Кевин Дюрэнт сказал, что «Санз» сделали все возможное, чтобы заполучить меня, но не смогли»
58 июля, 15:38
Обмен Дюрэнта побил рекорд НБА – участвовали 7 клубов! Звучит грозно, на деле – пшик
247 июля, 12:10
Главные новости
Ян Ханьсэнь набрал 15 очков, реализовав 3 из 6 трехочковых против «Пеликанс»
15 минут назадВидео
Летняя лига в Лас-Вегасе. «Бруклин» уступил «Нью-Йорку», «Филадельфия» обыграла «Вашингтон» и другие результаты
1825 минут назад
Адам Сильвер о расширении НБА: «Никакой предопределенности, но мы приступаем к глубокому анализу»
28 минут назад
Ви Джей Эджкомб набрал 15+6+4 в победном матче против «Вашингтона»
45 минут назадВидео
Женская НБА. 14+8+7 от Кейтлин Кларк помогли «Индиане» обыграть «Коннектикут», «Лос-Анджелес» победил «Вашингтон»
сегодня, 04:35
Дереку Лайвли потребовалась операция по удалению костных шпор в правой ступне
1сегодня, 04:07
Кевон Луни: «В плей-офф мы играли против Стивена Адамса, а это моя стихия. Но мне не дали шанса»
12вчера, 16:30
Виктор Оладипо принял участие в закрытой тренировке, за которой наблюдали представители клубов НБА, и надеется вернуться в лигу
11вчера, 15:49
«Юта» видит Лаури Маркканена ключевым игроком будущего костяка команды
24вчера, 15:26
Владимир Демин: «Большой интерес к Егору проявляла «Оклахома», но у них был 15-й пик. Это был бы очень интересный вариант»
28вчера, 15:08
Ко всем новостям
Последние новости
«Шарлотт» заключит двустороннее соглашение с Дрю Питерсоном
2вчера, 16:49
Центровой Девин Букер присоединился к «Милану»
3вчера, 16:06Фото
«Пари НН» заключил контракт с разыгрывающим «Нанси» Айзейей Вашингтоном
вчера, 14:48Фото
Егор Демин о Майкле Портере-младшем: «Теперь у нас будет один из лучших снайперов в мире»
19вчера, 11:54
Рэпер Дрейк изменил татуировку, посвященную Леброну. Теперь она посвящена Шэю Гилджес-Александеру
29вчера, 11:30Фото
Кевин Дюрэнт перенес «незначительную» операцию на пальце руки
2вчера, 08:39
«Хьюстон» вывел Рида Шеппарда из состава на оставшиеся матчи Летней лиги
5вчера, 07:21
Стеф Карри продолжил попадать в баскетбольное кольцо с поля для гольфа
714 июля, 19:59Видео
«Валенсия» требует от «Фенербахче» 2 миллиона евро выкупа за Жана Монтеро
14 июля, 19:45
Санти Альдама будет отвечать за международные программы в Ассоциации игроков НБА
14 июля, 16:48