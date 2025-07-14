Име Удока: «Я закрывал Кевина Дюрэнта? Если он промахивался, вряд ли это было из-за того, что 195-сантиметровый парень пытался ему помешать»

Удока вспомнил опыт встреч с Дюрэнтом во время игроцкой карьеры.

– Вы видели ролики, которые гуляют по соцсетям, где вы закрываете Кевина Дюрэнта?

– Я закрывал Кевина Дюрэнта? Нет, начнем с этого. Если он промахивался, вряд ли это было из-за того, что 195-сантиметровый парень пытался ему помешать.

Карьеры Име Удоки и Кевина Дюрэнта пересеклись в 2007-2011 годах. Тогда Удока выступал за «Сан-Антонио » и «Сакраменто », а Дюрэнт – за «Оклахому».

В следующем сезоне двукратный MVP финала НБА будет выступать под руководством Удоки в составе «Хьюстона ».