Бросок с разворота под сирену Райли Миникса принес «Сан-Антонио» победу в овертайме игры Летней лиги против «Юты»
«Сперс» и «Джаз» выдали упорнейший матч.
За 10 секунд до конца овертайма игры Летней лиги между «Ютой» и «Сан-Антонио» форварду «Джаз» Кайлу Филиповски удалось забрать подбор на чужом щите и сравнять счет данком – 91:91.
После тайм-аута у «Сперс» оставалось 1,9 секунды на ответ. Форвард Райли Миникс получил мяч у лицевой линии спиной к кольцу и, развернувшись, исполнил средний бросок, который достиг цели.
«Сан-Антонио» вышел из схватки победителем – 93:91.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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