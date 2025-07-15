Бросок с разворота под сирену Райли Миникса принес «Сан-Антонио» победу в овертайме игры Летней лиги против «Юты»

«Сперс» и «Джаз» выдали упорнейший матч.

За 10 секунд до конца овертайма игры Летней лиги между «Ютой» и «Сан-Антонио» форварду «Джаз» Кайлу Филиповски удалось забрать подбор на чужом щите и сравнять счет данком – 91:91.

После тайм-аута у «Сперс» оставалось 1,9 секунды на ответ. Форвард Райли Миникс получил мяч у лицевой линии спиной к кольцу и, развернувшись, исполнил средний бросок, который достиг цели.

«Сан-Антонио » вышел из схватки победителем – 93:91.