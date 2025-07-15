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Юдонис Хаслем: «Знаю одно место, где Леброна Джеймса всегда ждут. Вы понимаете, о чем я»

Хаслем намекнул, в какую команду Джеймс всегда может податься.

«Ты должен оказаться в ситуации, где у тебя есть шанс выиграть чемпионат.  Это не про «Лос-Анджелес». Мне плевать, кого они привезут туда. Сейчас у «Лейкерс» нет чемпионского состава. Если Леброн Джеймс хочет оказаться в ситуации, где он может побороться за титул, ему нужно искать другие варианты. И я знаю одно место, где его всегда ждут. Просто говорю. Вы понимаете, о чем я», – с улыбкой сказал вице-президент по баскетбольному развитию «Майами».

Леброн Джеймс провел 4 сезона в составе «Хит» (2010-2014), завоевав 2 чемпионских титула.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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