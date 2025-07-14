Тимофей Мозгов: «Часто бывает, что молодые ребята делают все на полножки, полшишки. У Голдина с этим проблем нет»

Мозгов охарактеризовал новичка «Хит» после проведенных совместных тренировок.

«Влад Голдин очень трудолюбивый, не ленивый, ответственный. Было видно у него огромное желание слушать и учиться. Часто бывает, что молодые ребята думают, что все знают, нос к верху и делают все на полножки, полшишки. У него с этим проблем нет. Он хорошо работал, слушал и исполнял. Все четко!

За играми его я не слежу. Честно, я хочу ночью спать, а не смотреть баскетбол. Я очень надеюсь, что он получит игровое время уже в сезоне и тогда уже придется просыпаться. Не часто, конечно, но можно будет 2 раза посмотреть», – сказал Мозгов .

Влад Голдин принял участие в 3 матчах «Майами » в Летней лиге. В самом недавнем из них, против «Атланты», центровой принес своей команде 11 очков, реализовав 5 из 5 бросков с игры.