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  • Норман Пауэлл: «Хочу облегчить жизнь Тайлеру Хирро, он был центром внимания защитников в прошлом году. Могу быть 1-й или 2-й опцией в атаке»
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Норман Пауэлл: «Хочу облегчить жизнь Тайлеру Хирро, он был центром внимания защитников в прошлом году. Могу быть 1-й или 2-й опцией в атаке»

Норман Пауэлл прокомментировал переход в «Хит».

Защитник оказался в «Майами» в результате трехстороннего обмена.

«Сначала у меня был шок, только что провел лучший год в карьере. Но новость о «Майами» меня порадовала.

Пока не знаю, буду ли выходить со скамейки. Но вижу себя ключевым игроком. 1-й или 2-й опцией, которая может приносить победы.

Не буду скромничать, считаю себя игроком старта. Могу выступать на уровне Матча всех звезд. Я универсален, могу отлично выполнять разные роли. Могу атаковать краску, чтобы давать пространство партнерам. Пик-н-ролл с Бэмом Адебайо способен снять напряжение с других игроков атаки.

Хочу облегчить жизнь Тайлеру Хирро. Он был центром внимания защитников в прошлом году. Наша задняя линия с ним и Дэвионом Митчеллом может быть очень сильной. Дэвион великолепно защищается, агрессивен в атаке. Заметил, как его выход меняет темп. Высокая скорость может быть нам полезной.

Никогда не считал себя недооцененным, но, если подумать, это правда. Люди не понимают до конца, что я могу дать своей команде», – заключил Пауэлл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
logoБэм Адебайо
logoНБА
logoНорман Пауэлл
logoДэвион Митчелл
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