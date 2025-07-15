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«Хьюстон» вывел Рида Шеппарда из состава на оставшиеся матчи Летней лиги

Второгодка «Рокетс» больше не примет участия в летнем турнире.

«Хьюстон» принял решение не использовать Рида Шеппарда в оставшихся играх Летней лиги.

Шеппард, выбранный «Рокетс» под 3-м номером на драфте-2024, отыграл 2 матча, набирая в среднем 23 очка (36,4% с игры, 31,8% из-за удги), 5,5 подбора, 2,5 передачи, 4 перехвата и 1,5 блок-шота за 30,6 минуты.

В своем дебютном сезоне НБА защитник принял участие в 52 играх и приносил команде в среднем 4,4 очка, 1,5 подбора и 1,4 передачи за 12,6 минуты.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Келли Айко в соцсети X
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