Кон Книппел собрал дабл-дабл (16+10) во встрече с «Далласом»

Новичок «Шарлотт» проявил себя.

Кон Книппел, выбранный «Хорнетс» под 4-м номером на драфте-2025, вышел на матч Летней лиги против «Мэверикс» в стартовом составе и записал на свой счет 16 очков, попав 5 из 10 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

Также защитник собрал 10 подборов, отдал 4 передачи при 1 потере, сделал 1 перехват и 1 блок-шот за 26 минут на паркете.

«Шарлотт » разобрался с «Далласом » – 87:69.