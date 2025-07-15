Юки Кавамура отдал 10 передач и набрал 15 очков в матче Летней лиги против «Индианы»

173-сантиметровый разыгрывающий показывает, на что способен.

Юки Кавамура , выступающий в Летней лиге за «Буллс», вошел в игру против «Пэйсерс» со скамейки запасных и провел на паркете 28 минут.

За это время японец отметился 15 очками (4 из 8 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 6 из 7 штрафных), 1 подбором, 10 передачами при 3 потерях и 3 перехватами.

Показатель полезности разыгрывающего составил «+14» (лучший в команде наряду с форвардом Эммануэлем Миллером).

Встреча закончилась победой «Чикаго » – 114:105.