Юки Кавамура отдал 10 передач и набрал 15 очков в матче Летней лиги против «Индианы»
173-сантиметровый разыгрывающий показывает, на что способен.
Юки Кавамура, выступающий в Летней лиге за «Буллс», вошел в игру против «Пэйсерс» со скамейки запасных и провел на паркете 28 минут.
За это время японец отметился 15 очками (4 из 8 с игры, 1 из 3 из-за дуги, 6 из 7 штрафных), 1 подбором, 10 передачами при 3 потерях и 3 перехватами.
Показатель полезности разыгрывающего составил «+14» (лучший в команде наряду с форвардом Эммануэлем Миллером).
Встреча закончилась победой «Чикаго» – 114:105.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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