Джонни Ферфи с оттяжкой вколотил через Ноа Эссанга
Форвард «Индианы» стал автором хайлайта.
Во второй четверти матча Летней лиги между «Пэйсерс» и «Буллс» Джонни Ферфи удался слаломный проход через всю площадку, завершившийся эффектным данком через новичка «Чикаго» Ноа Эссанга.
Ферфи закончил встречу с 15 очками, 6 подборами, 2 передачами, 2 перехватами и 2 блок-шотами.
По итогу «Индиана» проиграла матч – 105:114.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости