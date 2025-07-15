Джонни Ферфи с оттяжкой вколотил через Ноа Эссанга

Форвард «Индианы» стал автором хайлайта.

Во второй четверти матча Летней лиги между «Пэйсерс» и «Буллс» Джонни Ферфи удался слаломный проход через всю площадку, завершившийся эффектным данком через новичка «Чикаго » Ноа Эссанга.

Ферфи закончил встречу с 15 очками, 6 подборами, 2 передачами, 2 перехватами и 2 блок-шотами.

По итогу «Индиана » проиграла матч – 105:114.