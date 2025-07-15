Бронни Джеймс набрал 17+5+5 в игре Летней лиги против «Клипперс»
Защитник «Лейкерс» стал самым результативным игроком команды в матче.
За 24 минуты на паркете Бронни Джеймс принес своей команде 17 очков, реализовав 6 из 10 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 2 из 2 штрафных. Защитник также собрал 5 подборов (3 – в атаке) и отдал 5 передач при 3 потерях.
«Лейкерс» проиграли матч – 58:67.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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