Разыгрывающий «Шарлотт» Кей Джей Симпсон хочет быть похожим на Ти Джей Макконнелла

Кей Джей Симпсон нашел источник вдохновения.

22-летний разыгрывающий «Хорнетс» ростом 183 сантиметра хочет быть похожим на защитника «Индианы» Ти Джей Макконнелла .

Симпсон набирал 20 очков, 5 подборов, 4,5 передачи и 2 перехвата в среднем в двух матчах Летней лиги. Игрок был выбран 42-м на драфте-2024 НБА .

«Прошлым летом мне не удалось сыграть, потому что у меня была травма. Теперь хочу взять все от турнира, показать, почему меня взяли.

Знаю точно, что мне надо делать. Год опыта. Знаю свою роль в команде. Хочу показать, что могу приносить пользу.

Значительно улучшил свою точность. Стал более эффективным, лучше выбираю позиции.

При этом хочу быть настоящим вредителем в защите, как Ти Джей Макконнелл. Выходить на площадку с прицелом на разрушение игры соперника. Начинать опеку на другом конце площадки.

Всю жизнь я был универсальным игроком. Заполнял разные графы в статистическом протоколе. Все любят указывать на мой рост. Но я могу бороться за подборы против лучших.

Ти Джей – великолепный пример. Его сердце значит больше, чем его рост. Хочу показать нечто подобное», – заключил Симпсон .

В регулярном чемпионате-2024/25 защитник отыграл 36 матчей, набирая 7,8 очка, 3 подбора и 3,1 передачи за 23,4 минуты в среднем при 34,6% точности с игры и 25,4% из-за дуги.