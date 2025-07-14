Брук Лопес: «Стив Балмер построил лучший в мире комплекс, а его страсть по-настоящему заразительна»

Брук Лопес признался, что инфраструктура «Клипперс» повлияла на его переход.

37-летний центровой выбрал клуб из Лос-Анджелеса местом продолжения карьеры.

«Мои визиты с «Бакс» безусловно повлияли на мой выбор. Меня просто поразила их арена. Это не просто комплекс мирового уровня, он лучший в мире. Умопомрачительный.

При виде того, что мистер Балмер сделал с командой, сколько денег он в нее вложил, становится понятен уровень его веры в организацию. А его страсть по-настоящему заразительна.

Он сразу же написал мне, как он рад приветствовать меня в команде, я ответил такими же эмоциями. Всегда готов побеждать, именно для этого мы и собрались. Будет весело», – заключил Лопес .