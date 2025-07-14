«Даллас», «Голден Стэйт», «Клипперс» и «Кливленд» обращались к Ричу Полу по поводу обмена Леброна Джеймса
Стал известен список команд, которые проявляли интерес к Джеймсу.
По информации инсайдера Брэндона «Scoop B» Робинсона, с агентом Леброна Джеймса, Ричем Полом, связыались представители «Мэверикс», «Уорриорс», «Кэвальерс» и «Клипперс», чтобы обсудить потенциальную сделку.
Несмотря на слухи, сам Джеймс, по заявлению Пола, не запрашивал обмен. В контракте 40-летнего ветерана прописано право вето на обмены, что дает ему полный контроль над любыми переходами с его участием.
Недавно Джеймс активировал опцию в соглашении на 52,6 миллиона долларов за следующий сезон.
В прошедшем регулярном чемпионате суперзвезда «Лейкерс» провел 70 матчей, набирая в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи за игру.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
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