«Даллас», «Голден Стэйт», «Клипперс» и «Кливленд» обращались к Ричу Полу по поводу обмена Леброна Джеймса

Стал известен список команд, которые проявляли интерес к Джеймсу.

По информации инсайдера Брэндона «Scoop B» Робинсона, с агентом Леброна Джеймса , Ричем Полом , связыались представители «Мэверикс», «Уорриорс», «Кэвальерс» и «Клипперс », чтобы обсудить потенциальную сделку.

Несмотря на слухи, сам Джеймс, по заявлению Пола, не запрашивал обмен. В контракте 40-летнего ветерана прописано право вето на обмены, что дает ему полный контроль над любыми переходами с его участием.

Недавно Джеймс активировал опцию в соглашении на 52,6 миллиона долларов за следующий сезон.

В прошедшем регулярном чемпионате суперзвезда «Лейкерс » провел 70 матчей, набирая в среднем 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи за игру.