РФБ объявила о старте тренировочного лагеря сборной России
Национальная команда России начала летние сборы.
С 14 по 16 июля пройдут тренировки в УТЦ «Новогорск», затем баскетболисты переедут в нижегородский ФОК «Мещерский», где продолжат работу до 24 июля.
Тренируют сборную Зоран Лукич и его ассистенты Сергей Козин и Александр Полинкевич.
В окончательный состав вошли 20 баскетболистов из 26 заявленных в предварительном списке.
Не приедут:
Защитник
Макар Коновалов (МБА-МАИ, Москва, 24 года, 189 см);
Форварды
Артем Антипов («Зенит», Санкт-Петербург, 20 лет, 201 см);
Антон Астапкович (ЦСКА, 31 год, 202 см);
Георгий Жбанов («Зенит», 27 лет, 197 см);
Александр Петенев («Уралмаш», 24 года, 197 см);
Центровой
Захар Лавренов (ЦСКА-2, 19 лет, 207 см).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт РФБ
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