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РФБ объявила о старте тренировочного лагеря сборной России

Национальная команда России начала летние сборы.

С 14 по 16 июля пройдут тренировки в УТЦ «Новогорск», затем баскетболисты переедут в нижегородский ФОК «Мещерский», где продолжат работу до 24 июля.

Тренируют сборную Зоран Лукич и его ассистенты Сергей Козин и Александр Полинкевич.

В окончательный состав вошли 20 баскетболистов из 26 заявленных в предварительном списке.

Не приедут:

Защитник

Форварды

  • Артем Антипов («Зенит», Санкт-Петербург, 20 лет, 201 см);

  • Антон Астапкович (ЦСКА, 31 год, 202 см);

  • Георгий Жбанов («Зенит», 27 лет, 197 см);

  • Александр Петенев («Уралмаш», 24 года, 197 см);

Центровой

  • Захар Лавренов (ЦСКА-2, 19 лет, 207 см).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт РФБ
Александр Полинкевич
Артем Антипов
Сергей Козин
logoсборная России
logoЗоран Лукич
logoАнтон Астапкович
Александр Петенев
Макар Коновалов
Георгий Жбанов
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