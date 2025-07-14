РФБ объявила о старте тренировочного лагеря сборной России

Национальная команда России начала летние сборы.

С 14 по 16 июля пройдут тренировки в УТЦ «Новогорск», затем баскетболисты переедут в нижегородский ФОК «Мещерский», где продолжат работу до 24 июля.

Тренируют сборную Зоран Лукич и его ассистенты Сергей Козин и Александр Полинкевич.

В окончательный состав вошли 20 баскетболистов из 26 заявленных в предварительном списке .

Не приедут:

Защитник

Макар Коновалов (МБА-МАИ, Москва, 24 года, 189 см);

Форварды

Артем Антипов («Зенит», Санкт-Петербург, 20 лет, 201 см);

Антон Астапкович (ЦСКА, 31 год, 202 см);

Георгий Жбанов («Зенит», 27 лет, 197 см);

Александр Петенев («Уралмаш», 24 года, 197 см);

Центровой