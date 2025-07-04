Александр Полинкевич присоединился к тренерскому штабу «Пари НН»

В «Пари НН» изменения в составе тренерской команды.

Место Богдана Богданова, который провел 1 год в коллективе и вернется в систему «Локо», занял Александр Полинкевич.

Российский специалист работал в «Самаре» с 2012 года. С 2023 года он возглавлял молодежный состав клуба.

Полинкевич уже сотрудничал с главным тренером «Пари НН» Сергеем Козиным в рамках мужской сборной.

«Я хорошо знаком с Александром по совместной работе в сборной России. Знаю его возможности. Он опытный тренер, в том числе в роли ассистента в Суперлиге и Единой лиге ВТБ, где работал со многими тренерами. Александр обладает хорошим пониманием баскетбола и богатым опытом. Уверен, что он усилит наш тренерский штаб», – сообщил Козин в пресс-релизе.