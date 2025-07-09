Деррик Уайт про слухи об обмене: «Ни о чем особо не беспокоился»

Деррик Уайт прокомментировал слухи о возможном обмене.

«Думаю, каждое лето происходит настоящее безумие, особенно сейчас. Но я ни о чем особо не беспокоился. Мой агент и Брэд Стивенс общались, и все эти слухи и прочее меня не слишком волновали.

Конечно, здорово, что меня хотят видеть другие команды, но я хотел остаться в «Бостоне » и был рад, что меня оставили», – сказал защитник «Селтикс».