Деррик Уайт про слухи об обмене: «Ни о чем особо не беспокоился»
Деррик Уайт прокомментировал слухи о возможном обмене.
«Думаю, каждое лето происходит настоящее безумие, особенно сейчас. Но я ни о чем особо не беспокоился. Мой агент и Брэд Стивенс общались, и все эти слухи и прочее меня не слишком волновали.
Конечно, здорово, что меня хотят видеть другие команды, но я хотел остаться в «Бостоне» и был рад, что меня оставили», – сказал защитник «Селтикс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: NBC Sports Boston
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