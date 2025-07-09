«Бостон» пытается обменять Анферни Саймонса
«Селтикс» активно ищут варианты обмена Анферни Саймонса.
«Бостон» приобрел Саймонса (26 лет, 191 см) у «Портленда» в обмен на опытного разыгрывающего Дрю Холидэя.
Для Саймонса прошедший сезон стал седьмым в карьере. Показатели защитника составили 19,3 очка (42,6% с игры, 36,3% трехочковых), 2,7 подбора и 4,8 передачи в среднем за встречу.
В контракте Саймонса остался один сезон, за который он заработает 27,7 млн долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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