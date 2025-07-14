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Рокас Йокубайтис об уходе из «Маккаби»: «Мы с семьей многое пережили из-за войны. Уже пришел в себя, но это было невесело»

Рокас Йокубайтис поделился причинами ухода из «Маккаби».

Трансфер в «Баварию» пока формально не состоялся, 24-летний литовский разыгрывающий связан контрактом, но не собирается продолжать выступление в Израиле.

«Я был счастлив в «Маккаби», было 3-4 месяца без тревог. Моя мама меня навестила.

Казалось, что все налаживается, я не хотел ничего менять, тренер Одед Каташ заразил меня своей уверенностью. Я принял поспешное решение о продлении (на год), которое оказалось неправильным.

Ситуация прояснится в ближайшие дни. Мой уход уже не секрет ни для кого, но мне сказали, что лучше официально не делать заявления, так что давайте подождем. Возможно, до завтра.

Война очень сильно повлияла. Я хотел остаться, подписал контракт, но такие обстоятельства вне моего контроля. Мы с семьей и друзьями через многое прошли из-за этой войны. Тяжело вспоминать. Это безусловно повлияло на меня.

Перед финалом чемпионата Израиля мы отъехали на 60 километров от Тель-Авива, ожидая решения. Казалось безумием играть в таких условиях, но мы все равно были готовы. Лига приняла решение отменить игру, так что мы поехали к границе с Иорданией. Там была паника, люди бежали из Израиля. Незабываемый опыт.

Я жил в центре Тель-Авива недалеко от военной базы. Иран атаковал в ту область, бомба взорвалась рядом с базой. Мы были на парковке, чувствовали взрывную волну. Я уже пришел в себя, но это было невесело», – рассказал литовец.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sport5
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