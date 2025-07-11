Карсен Эдвардс перешел в «Виртус»

«Виртус» подписал Карсена Эдвардса.

Итальянский клуб заполучил члена первой символической сборной Евролиги прошлого сезона.

Разыгрывающий «Баварии» (27 лет, 180 см) набирал 20,4 очка, 2,3 подбора, 3,3 передачи и 1 перехват в среднем, реализуя 35,6% трехочковых бросков.

Игроком интересовались несколько клубов Евролиги, а «Бавария» активно работала над продлением сотрудничества, однако победителем в борьбе стал «Виртус», написавший в соцсетях: «Мы сделали это!»