Карсен Эдвардс перешел в «Виртус»
«Виртус» подписал Карсена Эдвардса.
Итальянский клуб заполучил члена первой символической сборной Евролиги прошлого сезона.
Разыгрывающий «Баварии» (27 лет, 180 см) набирал 20,4 очка, 2,3 подбора, 3,3 передачи и 1 перехват в среднем, реализуя 35,6% трехочковых бросков.
Игроком интересовались несколько клубов Евролиги, а «Бавария» активно работала над продлением сотрудничества, однако победителем в борьбе стал «Виртус», написавший в соцсетях: «Мы сделали это!»
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Виртуса»
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