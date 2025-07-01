0

«Маккаби Тель-Авив» подписал новый 3-летний контракт с Джейленом Хордом

Джейлен Хорд остался в «Маккаби Тель-Авив».

Израильский клуб официально подписал новый трехлетний контракт с форвардом сборной Франции.

Хорд (26 лет, 206 см) присоединился к «Маккаби» прошлым летом после двух лет, проведенных в составе «Хапоэля» из Тель-Авива.

В своем первом сезоне в Евролиге он в среднем набирал 14,7 очка (61,6% двухочковых), 5,0 подбора и 1,3 перехвата за 30 минут за матч.

Какой вы видите карьеру Егора Демина в НБА?7510 голосов
Вылетит из лиги через три годаАлексей Швед
Закрепится в лиге в слабой командеДжош Гидди
Проведет хорошую карьеру, но ничего яркогоАндрей Кириленко
Вырастет в звездуТайриз Халибертон
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoМаккаби Тель-Авив
logoчемпионат Израиля
переходы
Джейлен Хорд
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ти Джей Лиф заключил трехлетний контракт с «Маккаби Тель-Авив»
29 июня, 14:01
Франция объявила расширенный состав сборной на Евробаскет-2025 без Вембаньямы, Гобера и Фурнье
2327 июня, 10:24
Чемпионат Израиля закончился досрочно до проведения финального матча между «Маккаби Тель-Авив» и «Хапоэлем Иерусалим»
116 июня, 19:22
Рокас Йокубайтис останется в «Маккаби Тель-Авив», улучшив контракт
15 июня, 15:40
Главные новости
Первый звонок Роба Пелинки после открытия рынка свободных агентов был Джейку Ларэвиа
311 минут назад
Крис Пол выбирает между «Финиксом» и «Клипперс»
321 минуту назад
EA Sports займутся серией симуляторов College Basketball после 15 лет перерыва
27 минут назадИгры
Шэй Гилджес-Александер станет самым дорогим игроком в истории НБА – 285 млн долларов за четыре года
2238 минут назад
«Голден Стэйт» оптимистично настроен по поводу подписания контракта с Джонатаном Кумингой
1044 минуты назад
Гершон Ябуселе, скорее всего, покинет «Филадельфию»
252 минуты назад
«Милуоки» – серьезный претендент на Деандре Эйтона
9сегодня, 13:46
Хосе Хуан Бареа присоединился к штабу Дэвида Адельмана в «Денвере»
1сегодня, 13:34
Джеймс Боррего может стать ассистентом Майка Брауна, если тот возглавит «Нью-Йорк»
1сегодня, 13:21
Макар Коновалов присоединился к «Локомотиву-Кубань»
сегодня, 12:16
Ко всем новостям
Последние новости
Александр Евсеев перешел в «Автодор»
1сегодня, 11:39
«Индиана», «Лейкерс» и «Нью-Йорк» заинтересованы в Нике Ричардсе
13сегодня, 11:04
Коул Энтони и «Мемфис» работают над «решением, которое позволит игроку найти новую команду»
2сегодня, 09:13
Трэй Янг лично агитировал Никила Александер-Уокера и Люка Кеннарда присоединиться к «Атланте»
12сегодня, 08:05
Шэмс Чарания: «Мы знаем, что Леброн сейчас думает о том, где хочет завершить карьеру»
11сегодня, 07:16
«Юта» гарантировала контракт Святослава Михайлюка на следующий сезон
1сегодня, 07:12
Деннис Шредер продолжит карьеру в «Сакраменто»
10сегодня, 07:05
Дэйв Макменамин: «Как мне рассказал источник, близкий к Леброну Джеймсу: когда на столе лежат 50 миллионов, ты их берешь»
9сегодня, 06:49
Джейшон Тэйт останется в «Хьюстоне»
сегодня, 06:41
Тайус Джонс перейдет в «Орландо»
2сегодня, 06:23