«Маккаби Тель-Авив» подписал новый 3-летний контракт с Джейленом Хордом

Джейлен Хорд остался в «Маккаби Тель-Авив».

Израильский клуб официально подписал новый трехлетний контракт с форвардом сборной Франции.

Хорд (26 лет, 206 см) присоединился к «Маккаби » прошлым летом после двух лет, проведенных в составе «Хапоэля» из Тель-Авива.

В своем первом сезоне в Евролиге он в среднем набирал 14,7 очка (61,6% двухочковых), 5,0 подбора и 1,3 перехвата за 30 минут за матч.