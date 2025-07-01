«Маккаби Тель-Авив» подписал новый 3-летний контракт с Джейленом Хордом
Джейлен Хорд остался в «Маккаби Тель-Авив».
Израильский клуб официально подписал новый трехлетний контракт с форвардом сборной Франции.
Хорд (26 лет, 206 см) присоединился к «Маккаби» прошлым летом после двух лет, проведенных в составе «Хапоэля» из Тель-Авива.
В своем первом сезоне в Евролиге он в среднем набирал 14,7 очка (61,6% двухочковых), 5,0 подбора и 1,3 перехвата за 30 минут за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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