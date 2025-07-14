Сэм Митчелл: «Как можно было подписывать такой контракт с Девином Букером?»

Бывший игрок и тренер НБА раскритиковал руководство «Санс».

«Финикс » продлил соглашение с лидером Девином Букером. Тот за два года заработает 145 миллионов долларов.

«Вы начинаете раздавать деньги... За что? Чего вы добились? Что вы сделали?

Вы даете мне эти деньги, потому что я лучший игрок команды, и вы думаете, что это сделает меня счастливым. Но это как объестся сладостями – быстро проходит.

А как насчет побед? По-моему, этой командой просто плохо управляют.

Вы продолжаете раздавать деньги, а остальные игроки в лиге теперь говорят: «Как моя команда может мне отказать?» Они не прошли в плей-ин. Они не попали в плей-офф. У вас в команде Кевин Дюрэнт, Брэдли Бил – и вы даже не прошли в плей-ин! Это как нанять управляющего, который теряет сотни миллионов, а потом дать ему повышение», – заявил Сэм Митчелл.