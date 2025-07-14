Сэм Куин: «Второй потолок не только не помешает «Оклахоме», но поможет ей»

Журналист CBS Sports объяснил, почему «Тандер» находятся в выигрышной ситуации.

Этим летом «Оклахома» согласовала максимальные контракты с лидерами: Шэем Гилджес-Александером, Джейленом Уильямсом и Четом Холмгреном.

«Вспомните все ограничения второго потолка: использование исключения среднего уровня, соответствие зарплат при обменах, подписание выкупленных игроков. Все служат одной цели – усложнить командам привлечение игроков извне. Но в этом-то и ключевой момент. «Тандер» практически не нуждаются во внешних приобретениях. У них уже есть доминирующий состав. Причем невероятно молодой – в прошлом сезоне только Кенрич Уильямс и Алекс Карузо были старше 26 лет. А когда потребуется заменить кого-то, они просто используют накопленную гору будущих драфт-пиков. Ни одно из этих ограничений не сможет существенно их сдержать.

Их стратегия – выращивать таланты и удерживать их у себя, а не импортировать их.

Однако потолком предусмотрен один существенный механизм, препятствующий удержанию игроков: возможность понижения будущих драфт-пиков команды до 30-го номера. Для обычной команды это равносильно тому, что они отдают незащищенный пик. Хотя команда сохранит выбор в первом раунде, автоматическое понижение лишит ее возможности «танковать» или использовать этот пик в сделках для усиления. Учтите: эти «замороженные» пики начинают действовать через семь лет. Большинство команд не готовы жертвовать возможностью перестроиться через семь лет ради краткосрочного успеха. Они просто не могут предсказать, где окажутся в тот момент. Никто не хочет оказаться в ситуации, когда окно возможностей закрывается до наступления срока этого пика: команда естественным образом становится слабой, но не может усилиться, поскольку ее выбор зафиксирован в конце драфта.

Вот только «Тандер» – не обычная команда. Им нет особого дела до того, станут ли их драфт-пики в середине 2030-х тридцатыми. Для обычной команды, стремящейся к немедленному успеху, это значительная потеря. Для потенциальной династии – просто издержки ведения бизнеса. Пока их основной состав остается здоровым, их шансы на чемпионство настолько высоки, что оптимальной стратегией будет игнорирование будущего ради инвестиций в настоящее. Кроме того, у «Оклахомы» так много чужих драфт-пиков, что они могут позволить себе жертвовать собственными. Таким образом «Тандер» практически неуязвимы для самых жестких последствий второго потолка, по крайней мере, в рамках действующего коллективного договора.

А знаете, кто уязвим? Их конкуренты.

Чтобы подтянуться на текущий уровень «Оклахомы», большинству команд необходимо привлекать опытных игроков со стороны. Когда такие игроки становятся дорогими, у клубов нет перспективных игроков для их замены. Большинству приходится строить составы традиционным способом – против которого и направлен второй потолок. Такие команды крайне уязвимы к ограничениям. Им необходима гибкость для получения игроков через обмены и подписание свободных агентов. Они вынуждены осторожничать со вторым потолком так, как не делают «Тандер».

Достаточно взглянуть на команду, которую «Оклахома» победила в финале Западной конференции. «Миннесота » начала межсезонье с тремя ключевыми потенциальными свободными агентами: Джулиусом Рэндлом, Назом Ридом и Никилом Александер-Уокером. Им удалось сохранить Рэндла и Рида, но так они едва не пробили второй потолок. Они предпочли отпустить Александер-Уокера, надеясь, что Роб Диллингэм и Терренс Шэннон смогут его заменить. Если нет – что ж, не повезло. У «Миннесоты» больше нет доступных для обмена драфт-пиков. Даже если бы они были, этого вряд ли хватило бы для сокращения отставания от «Тандер». Им нужно серьезное усиление – именно поэтому они пытались заполучить Кевина Дюрэнта. Частично причиной неудачи стало то, что и «волки», и «Санс» находились под вторым потолком, что сделало обмен между ними практически невозможным.

С подобными дилеммами сталкивается почти каждая конкурентоспособная команда НБА. «Кливленд» превысили второй потолок примерно на 20 миллионов, и это после потери Тая Джерома, претендовавшего на звание «Шестого игрока». Даже если бы они захотели обменять Леброна Джеймса, сделать это без разрушения глубины состава они физически не могут. «Орландо » отдал четыре драфт-пика за Десмонда Бэйна, что приведет их ко второму потолку уже в сезоне-2026/27, если они не избавятся от других контрактов. «Наггетс» не сохранили Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, который бы помог им в серии с «Оклахомой» – во многом из-за второго потолка. Возможно, именно это и предопределило победу «Тандер» в чемпионате 2025 года.

Второй потолок не помогает «Тандер» напрямую. Он просто вредит им гораздо меньше, чем командам, которые пытаются их догнать. В этом смысле его существование может быть для них преимуществом.

НБА стремилась создать систему, предотвращающую длительное доминирование одной команды. Вместо этого она создала систему, в которой построить и поддерживать состав, способный бросить вызов подобной доминирующей команде, стало значительно сложнее, чем раньше.

Есть несколько команд, следующих модели «Тандер». Прежде всего, приходят на ум «Сан-Антонио » и «Хьюстон», команды, менее уязвимые к проблемам, связанным со вторым потолком, учитывая их успехи в развитии молодых талантов и накоплении будущих драфт-пиков. Но никто пока не смог обойти влияние ограничений так же эффективно, как «Оклахома-Сити », – написал Куин.