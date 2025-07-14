Кайри Ирвинг: «86% браков игроков НБА заканчиваются разводом. Это безумная цифра»

Защитник «Далласа» обратил внимание на проблемы игроков лиги в личной жизни.

«86% браков игроков НБА заканчиваются разводом. Это безумная цифра. Думаю, многие об этом не знают, но 86% наших браков распадаются. То есть шансы на успех – где-то 15%. Когда ты делаешь предложение, то как будто говоришь: «Эй, у нас 85% вероятности разойтись».

Чтобы попасть в те 14-15%, где браки сохраняются, нужен особенный человек», – заключил Ирвинг .