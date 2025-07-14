Егор Демин о матче с «Вашингтоном»: «Сегодня было гораздо больше командной игры»

Защитник «Нетс» поделился впечатлениями от встречи с «Уизардс» в Летней лиге.

«Победить, к сожалению, не удалось, но мы становимся лучше от игры к игре. Сегодня было гораздо больше командной игры👌🏼», – написал 19-летний баскетболист.

Против «Уизардс» Егор Демин отыграл 27 минут и набрал 12 очков, 4 подбора и 4 передачи при 1 потере.

«Бруклин » сделал на 8 результативных передач больше, чем соперник, но проиграл матч – 96:102.