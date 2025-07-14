Бадди Хилд: «Немного разочаровался, когда был в Колизее. Кричу: «Максимус!» – а гид такой: «Он не настоящий»

Защитник «Уоориорс» поведал историю из отпуска.

«Немного разочаровался, когда был в Колизее. Я посмотрел фильм «Гладиатор» и думал, что Максимус был реальным воином. Захожу в Колизей, кричу: «Максимус!» – а гид такой: «Он не настоящий».

«Гладиатор 2» похуже, кстати», – рассказал Хилд .

В фильме «Гладиатор» (2000) роль вымышленного римского полководца Максимуса Децима Меридия сыграл новозеландский актер Расселл Кроу.