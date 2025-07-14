Бадди Хилд: «Немного разочаровался, когда был в Колизее. Кричу: «Максимус!» – а гид такой: «Он не настоящий»
Защитник «Уоориорс» поведал историю из отпуска.
«Немного разочаровался, когда был в Колизее. Я посмотрел фильм «Гладиатор» и думал, что Максимус был реальным воином. Захожу в Колизей, кричу: «Максимус!» – а гид такой: «Он не настоящий».
«Гладиатор 2» похуже, кстати», – рассказал Хилд.
В фильме «Гладиатор» (2000) роль вымышленного римского полководца Максимуса Децима Меридия сыграл новозеландский актер Расселл Кроу.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: HoopsHype
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