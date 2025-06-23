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«Оклахома» – подавляющий фаворит на победу в следующем сезоне НБА. «Хьюстон» – 2-й у букмекеров, «Нью-Йорк» – 3-й, «Индиана» – 18-я

Букмекеры определились с главными претендентами на победу в следующем сезоне НБА.

Подавляющим фаворитом за 3.00 котируется «Оклахома», обыгравшая в финале-2025 «Индиану» в семи матчах.

Вторым у букмекеров идет «Хьюстон» (8.00), третьим – «Нью-Йорк» (9.00). Финалист прошедшего сезона «Индиана» котируется 18-й с коэффициентом 100.00 на титул.

Чемпион НБА в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Оклахома» – 3.00

2. «Хьюстон» – 8.00

3. «Нью-Йорк» – 9.00

4. «Кливленд» – 10.00

5-7. «Миннесота» – 15.00

5-7. «Денвер» – 15.00

5-7. «Голден Стэйт» – 15.00

8-11. «Лейкерс» – 20.00

8-11. «Орландо» – 20.00

8-11. «Сан-Антонио» – 20.00

8-11. «Бостон» – 20.00

Остальные – от 30.00

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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