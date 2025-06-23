«Оклахома» – подавляющий фаворит на победу в следующем сезоне НБА. «Хьюстон» – 2-й у букмекеров, «Нью-Йорк» – 3-й, «Индиана» – 18-я
Букмекеры определились с главными претендентами на победу в следующем сезоне НБА.
Подавляющим фаворитом за 3.00 котируется «Оклахома», обыгравшая в финале-2025 «Индиану» в семи матчах.
Вторым у букмекеров идет «Хьюстон» (8.00), третьим – «Нью-Йорк» (9.00). Финалист прошедшего сезона «Индиана» котируется 18-й с коэффициентом 100.00 на титул.
Чемпион НБА в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Оклахома» – 3.00
2. «Хьюстон» – 8.00
3. «Нью-Йорк» – 9.00
4. «Кливленд» – 10.00
5-7. «Миннесота» – 15.00
5-7. «Денвер» – 15.00
5-7. «Голден Стэйт» – 15.00
8-11. «Лейкерс» – 20.00
8-11. «Орландо» – 20.00
8-11. «Сан-Антонио» – 20.00
8-11. «Бостон» – 20.00
Остальные – от 30.00
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости