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Летняя лига в Лас-Вегасе. «Майами» Голдина сыграет с «Бостоном», «Лейкерс» Джеймса-младшего встретятся с «Клипперс» и другие матчи

Сегодня продолжится Летняя лига НБА в Лас-Вегасе.

«Хит» и Влад Голдин встретятся с «Бостоном», «Клипперс» сыграют с «Лейкерс» и Бронни Джеймсом.

Летняя лига НБА

Лас-Вегас

Хьюстон – Атланта

14 июля. 23.30

Индиана – Чикаго

15 июля. 1.00

Даллас – Шарлотт

15 июля. 1.30

Майами – Бостон

15 июля. 3.00

Сан-Антонио – Юта

15 июля. 3.30

Сакраменто – Финикс

15 июля. 5.00

Лейкерс – Клипперс

15 июля. 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Летняя лига НБА
результаты
logoАтланта
logoСан-Антонио
logoХьюстон
logoДаллас
logoШарлотт
logoЮта
logoЛейкерс
logoИндиана
logoБостон
logoФиникс
logoКлипперс
logoМайами
logoСакраменто
logoЧикаго
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