Летняя лига в Лас-Вегасе. «Майами» Голдина сыграет с «Бостоном», «Лейкерс» Джеймса-младшего встретятся с «Клипперс» и другие матчи
Сегодня продолжится Летняя лига НБА в Лас-Вегасе.
«Хит» и Влад Голдин встретятся с «Бостоном», «Клипперс» сыграют с «Лейкерс» и Бронни Джеймсом.
Лас-Вегас
Хьюстон – Атланта
14 июля. 23.30
Индиана – Чикаго
15 июля. 1.00
Даллас – Шарлотт
15 июля. 1.30
Майами – Бостон
15 июля. 3.00
Сан-Антонио – Юта
15 июля. 3.30
Сакраменто – Финикс
15 июля. 5.00
Лейкерс – Клипперс
15 июля. 5.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости