Чарльз Баркли: «Букеру будут платить по 70 миллионов за то, что он долбит дурацкий мяч»

Легенда НБА порадовался за Девина Букера.

Лидер «Финикса » подписал продление на 2 года, за которые получит 145 миллионов долларов.

«Он должен быть самым счастливым человеком. Должен ходить и всем пожимать руки. Ну, счастливым он точно будет дважды в месяц – 1-го и 15-го.

Господи, какие же у этих парней зарплаты! Я зарабатывал больше, чем доктор Джей и Билл Расселл, но нынешним ребятам вообще нельзя хмуриться. Только вдумайтесь: Девин Букер – а он потрясающий игрок – будет получать $70 млн в год за то, что долбит этот дурацкий мяч. Да как он может не сиять от счастья? Он самый везучий парень на планете!», – заявил Баркли .