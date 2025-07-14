Майкл Портер: «В прошлом сезоне я набирал около 18 очков в роли третьей опции. Но я чувствую, что могу больше»
Новобранец «Нетс» считает, что в теперь у него получится лучше проявить себя.
«Аарон Гордон был лидером в «Орландо», но после прихода в «Денвер» он стал четвертой опцией. Так происходит в чемпионских командах, где собрано много крутых игроков, кому-то приходится жертвовать.
В прошлом сезоне я набирал около 18 очков в роли третьей опции. Но я чувствую, что могу больше. Мне кажется, я еще не достиг своего пика. Я рад возможности развить свою игру, экспериментировать и увидеть, на что способен», – сказал Портер.
Ранее баскетболист заявил, что в «Наггетс» он «уткнулся в потолок развития».
В прошедшем сезоне Портер набирал в среднем 18,2 очка (50,4% с игры, 39,5% из-за дуги), 7 подборов и 2,1 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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