Американский защитник Джордан Кинг присоединился к «Марусси»

«Марусси» подписал Джордана Кинга.

24-летний американский разыгрывающий (183 см) не был выбран на драфте-2024 НБА и переехал в Европу. Сезон-2024/25 Кинг отыграл в «Аликанте» во втором дивизионе испанского чемпионата и теперь будет выступать в чемпионате Греции.

Кинг набирал 13,7 очка и 2,9 передачи в прошедшем розыгрыше испанского турнира, реализуя 38,7% трехочковых бросков.