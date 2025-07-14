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Майкл Портер: «Когда узнал новости в самолете, просто подумал: «Ну что ж, меня обменяли», а потом прилег поспать»

Форвард спокойно воспринял переход из «Денвера» в «Бруклин».

«У себя в голове я быстро перестроился. Честно, я не из тех, кто сильно переживает. Когда я узнал новости в самолете, просто подумал: «Ну что ж, меня обменяли», а потом прилег поспать», – рассказал баскетболист.

«Наггетс» отправили Майкла Портера и пик первого раунда 2032 года в «Нетс», получив взамен форварда Кэма Джонсона.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Эрика Слейтера в соцсети X
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