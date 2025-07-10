Майкл Портер: «Джамал Мюррэй и Никола Йокич с самого начала позволили мне комфортно ощущать себя на площадке»
Майкл Портер попрощался с одноклубниками.
Форвард перешел в «Бруклин» в обмен на Кэма Джонсона.
«Я прошел этот путь с командой в компании двух парней. У Джамала Мюррэя и Николы Йокича уже была организована предельно мощная связка, но они приняли меня и позволили комфортно чувствовать себя на площадке в рамках моей игры с самого начала. Это определило мой дальнейший успех.
Благодарю всех одноклубников за все годы с «Денвером». Было здорово играть с вами и завоевать титул», – заключил Портер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети DNVR Nuggets
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости