Майкл Портер: «Джамал Мюррэй и Никола Йокич с самого начала позволили мне комфортно ощущать себя на площадке»

Майкл Портер попрощался с одноклубниками.

Форвард перешел в «Бруклин » в обмен на Кэма Джонсона.

«Я прошел этот путь с командой в компании двух парней. У Джамала Мюррэя и Николы Йокича уже была организована предельно мощная связка, но они приняли меня и позволили комфортно чувствовать себя на площадке в рамках моей игры с самого начала. Это определило мой дальнейший успех.

Благодарю всех одноклубников за все годы с «Денвером ». Было здорово играть с вами и завоевать титул», – заключил Портер .