Тимофей Мозгов о выборе Егора Демина под 8-м пиком: «В «Бруклине» точно не дураки сидят»
Мозгов оценил перспективы Демина в «Нетс».
«Многие эксперты, которые ни разу в жизни не держали мяч в руках, говорят, что это неоправданно высокий номер. Считаю, что время покажет. В «Бруклине» точно не дураки сидят. Когда тебя выбирают под 8-м номером драфта, не под 50-м, то команда рано или поздно должна будет строиться вокруг тебя. С этой в первую очередь психологической нагрузкой нужно будет справиться», – сказал Мозгов.
Российский защитник провел 2 матча за «Нетс» в Летней лиге, набирая в среднем 10 очков, 4 подбора и 2 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости