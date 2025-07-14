Тимофей Мозгов о выборе Егора Демина под 8-м пиком: «В «Бруклине» точно не дураки сидят»

Мозгов оценил перспективы Демина в «Нетс».

«Многие эксперты, которые ни разу в жизни не держали мяч в руках, говорят, что это неоправданно высокий номер. Считаю, что время покажет. В «Бруклине » точно не дураки сидят. Когда тебя выбирают под 8-м номером драфта, не под 50-м, то команда рано или поздно должна будет строиться вокруг тебя. С этой в первую очередь психологической нагрузкой нужно будет справиться», – сказал Мозгов .

Российский защитник провел 2 матча за «Нетс» в Летней лиге, набирая в среднем 10 очков, 4 подбора и 2 передачи.