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Тимофей Мозгов о выборе Егора Демина под 8-м пиком: «В «Бруклине» точно не дураки сидят»

Мозгов оценил перспективы Демина в «Нетс».

«Многие эксперты, которые ни разу в жизни не держали мяч в руках, говорят, что это неоправданно высокий номер. Считаю, что время покажет. В «Бруклине» точно не дураки сидят. Когда тебя выбирают под 8-м номером драфта, не под 50-м, то команда рано или поздно должна будет строиться вокруг тебя. С этой в первую очередь психологической нагрузкой нужно будет справиться», – сказал Мозгов.

Российский защитник провел 2 матча за «Нетс» в Летней лиге, набирая в среднем 10 очков, 4 подбора и 2 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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