30 очков Дрю Тимми не спасли «Бруклин» от поражения в игре Летней лиги с «Вашингтоном»

Встреча закончилась со счетом 96:102.

24-летний Тимми провел на паркете 31 минуту и принес своей команде 30 очков, попав 13 из 24 бросков с игры, 2 из 7 из-за дуги и 2 из 2 штрафных. Форвард также отметился 5 подборами, 3 передачами и 1 перехватом. В прошедшем сезоне Тимми принял участие в 9 матчах НБА , набирая в среднем 12,1 очка, 7,2 подбора и 2,2 передачи.

В составе «Уизардс» самым результативным стал новичок Тре Джонсон с 21 очком (7 из 11 с игры).