Брук Лопес отказался от перехода в «Лейкерс» из-за неопределенности в ситуации с Леброном Джеймсом

Центровой в итоге предпочел присоединиться к другому клубу из Лос-Анджелеса.

По информации ESPN, 37-летний Лопес серьезно рассматривал переход в «Лейкерс », сулящий ему место в стартовой пятерке, но в итоге отбросил этот вариант из-за неопределенности в ситуации с Леброном Джеймсом и предпочел подписать контракт с «Клипперс », где Лопес будет запасным.

Ранее сообщалось , что 40-летний Джеймс обеспокоен ориентированностью «Лейкерс» на долгосрочное развитие, а не на титул в следующем сезоне.