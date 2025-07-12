Брук Лопес отказался от перехода в «Лейкерс» из-за неопределенности в ситуации с Леброном Джеймсом
Центровой в итоге предпочел присоединиться к другому клубу из Лос-Анджелеса.
По информации ESPN, 37-летний Лопес серьезно рассматривал переход в «Лейкерс», сулящий ему место в стартовой пятерке, но в итоге отбросил этот вариант из-за неопределенности в ситуации с Леброном Джеймсом и предпочел подписать контракт с «Клипперс», где Лопес будет запасным.
Ранее сообщалось, что 40-летний Джеймс обеспокоен ориентированностью «Лейкерс» на долгосрочное развитие, а не на титул в следующем сезоне.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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