Тайлер Эннис продолжит карьеру в «Хапоэле Тель-Авив»

«Хапоэль Тель-Авив» подписал Тайлера Энниса.

30-летний канадский разыгрывающий (191 см) перешел в израильский клуб из итальянской «Венеции». Эннис набирал 13,5 очка, 3,5 подбора и 4,6 передачи в среднем в Еврокубке.

Защитник был выбран 18-м на драфте-2014 НБА и провел 4 сезона в лиге, но в итоге перебрался в Европу в 2018 году и выступал в Турции и в Италии.