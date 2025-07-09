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Тайлер Эннис продолжит карьеру в «Хапоэле Тель-Авив»

«Хапоэль Тель-Авив» подписал Тайлера Энниса.

30-летний канадский разыгрывающий (191 см) перешел в израильский клуб из итальянской «Венеции». Эннис набирал 13,5 очка, 3,5 подбора и 4,6 передачи в среднем в Еврокубке.

Защитник был выбран 18-м на драфте-2014 НБА и провел 4 сезона в лиге, но в итоге перебрался в Европу в 2018 году и выступал в Турции и в Италии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Хапоэля Тель-Авив»
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